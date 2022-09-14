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Предложивший немцам обтираться тряпками чиновник дал новые советы

Предложивший немцам обтираться тряпками чиновник дал новые советы

Global Look Press/ Bernard Jaubert/ imageBROKER.com Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман, прославившийся предложением немцам обтираться тряпкой вместо душа, дал новые советы по экономии электричества.

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