ВСУ пытались использовать метеозонды как ложные цели для сил ПВО РФ

Попытки использования украинскими военными метеозондов ка ложных целей для сил противовоздушной обороны РФ зафиксированы на купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника расчета ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Запад».
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