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«Они в этом деле понимают, как сантехник в пианино, но изображают маэстро». Дмитрий Рогозин обрушился с критикой на Европейское космическое агентство

«Они в этом деле понимают, как сантехник в пианино, но изображают маэстро». Дмитрий Рогозин обрушился с критикой на Европейское космическое агентство

Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что представители Европейского космического агентства (ЕКА) идут на разные ухищрения для того, чтобы разрушить связи Роскосмоса с традиционными партнерами.

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