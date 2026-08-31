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Царьград

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Минобороны России сообщило об ударах по энергетике Одессы

Минобороны России сообщило об ударах по энергетике Одессы

В Одессе после серии ударов начались сбои в подаче электроэнергии и воды. Сообщается о минимум десяти взрывах, возможных использованных управляемых авиабомбах и атаках на ТЭЦ и портовую инфраструктуру.

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