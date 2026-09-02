ВТБ расширил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

Банк ВТБ расширил сервис оплаты по QR-коду, запустив его в Индонезии и на Филиппинах, сообщила пресс-служба кредитной организации.
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