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Регионы России

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ВТБ расширил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

ВТБ расширил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

Банк ВТБ расширил сервис оплаты по QR-коду, запустив его в Индонезии и на Филиппинах, сообщила пресс-служба кредитной организации.

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