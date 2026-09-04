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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Заварухин: «У «Локомотива» химия кубкового бойца, парни готовы ментально бороться за Кубок Гагарина. Это передается поколениям, Радулов здорово помогает молодым»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отметил, что «Локомотив» будет одним из фаворитов в новом сезоне.

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