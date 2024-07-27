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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зайцев об уходе из НХЛ: «В конце сезона уже понимал, что вернусь в Россию. Семьей решили, что надо поиграть дома»

В это межсезонье 32-летний защитник подписал соглашение со СКА на четыре года. – Ты не хотел возвращаться в Россию, но все-таки вернулся.

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