Женщины делают это ежедневно: не мойте так голову, чтобы не усилить боль

Как правило, во время мытья головы человек использует две позиции: наклон вперед или наклон назад. Казалось бы, всего несколько минут в согнутом положении, пока вы моете голову и сушите волосы, особенного вреда вашей шее, спине и плечевому поясу не принесут.
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