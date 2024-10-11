Ignio.com Стрелец. Еженедельный ювелирный гороскоп за 14 - 20 октября

Вам стоит быть рациональнее и не идти на поводу у эмоций. Носите горный хрусталь. Это поможет сохранить холодной голову, избежать поспешных решений и излишне пламенных речей, которые также не пойдут вам на пользу.
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