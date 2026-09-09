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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области обнаружили нарушения при продаже зерна

В Рязанской области обнаружили нарушения при продаже зерна

В ходе проверки, проведенной в августе текущего года, было установлено, что в товарно-транспортных накладных не было информации о назначении зерна, его происхождении и годе урожая.

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