Более 40% опрошенных россиян ожидают сохранения ключевой ставки в 14% 11 сентября

Почти половина (43,3%) опрошенных россиян ожидают, что регулятор сохранит ставку без изменений. Ровно столько же респондентов рассчитывают на ее снижение: 23,3% ждут уменьшения до 13,75%, еще 20,1% — до 13,5%.
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