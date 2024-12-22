Дайджест 16-22 декабря 2024

ЛК

Любовь Кузьмина

Чушь собачья, ставка на "новое" правительство Германии. Пишушие такую ерунду, наверное не в курсе о том, что Германия с 1945 года является полностью оккупированной территорией. Почему я так пишу? Да потому, что там кроме американских баз, есть еще британские. Там существует жесткий контроль за любой деятельностью. ЦРУ и прочие никогда не допустят своеволия. Кто бы не был так называемым канцлером, не имеет никакого значения. Запомните, не имеет никакого значения и все эта их деятельность, просто мышиная возня. Кот сидит рядом.