Безусловно, главным событием уходящей недели была прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Дайджест 16-22 декабря 2024
Комментарии
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людмила михайлик
Ситуация вызывает смену правительств в мире,пора умиротворить ситуацию в мире
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19 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Чушь собачья, ставка на "новое" правительство Германии. Пишушие такую ерунду, наверное не в курсе о том, что Германия с 1945 года является полностью оккупированной территорией. Почему я так пишу? Да потому, что там кроме американских баз, есть еще британские. Там существует жесткий контроль за любой деятельностью. ЦРУ и прочие никогда не допустят своеволия. Кто бы не был так называемым канцлером, не имеет никакого значения. Запомните, не имеет никакого значения и все эта их деятельность, просто мышиная возня. Кот сидит рядом.
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18 час.
Галина Смирнова
А может, перестать уже жеманиться и кинуть им леща? С каким восторгом прогрессивное человечество во всем мире прочитает новость, что в Москве, в сортире обнаружен труп журналиста Розенберга, башкой прямо в унитаз? А как взлетит по миру авторитет Верховного!!!! А лицо Зели при этом, я вас умоляю....
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14 час.
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