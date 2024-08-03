Дерматолог назвала причины обострения кожных заболеваний в летнее время

У многих людей в летний период происходит обострение акне, дерматита, псориаза и герпеса. Как объяснила в пятницу, 2 августа, врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева, это происходит из-за высокой температуры, влажности воздуха, воздействия ультрафиолета и изменения образа жизни.