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Мощи чудотворца Спиридона и Дмитрия Донского в Москве! Тысячи верующих

Мощи чудотворца Спиридона и Дмитрия Донского в Москве! Тысячи верующих

Очередь растянулась от храма Христа Спасителя до Болотной набережной. Десница чудотворца святителя Спиридона доступна для поклонения с 15 по 20 сентября, ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского – с 7 по 20 сентября.

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