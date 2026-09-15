Мощи чудотворца Спиридона и Дмитрия Донского в Москве! Тысячи верующих

Очередь растянулась от храма Христа Спасителя до Болотной набережной. Десница чудотворца святителя Спиридона доступна для поклонения с 15 по 20 сентября, ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского – с 7 по 20 сентября.