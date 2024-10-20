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Бывший «битл» Ринго Старр анонсировал премьеру своего нового альбома в стиле кантри

Бывший «битл» Ринго Старр анонсировал премьеру своего нового альбома в стиле кантри

Британский актер, певец и музыкант Ринго Старр, известный по участию в легендарной группу The Beatles, выпустит новый кантри-альбом под названием «Look Up».

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