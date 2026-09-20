Лейла Фазлеева: все татарстанцы - это большая семья, нас невозможно разделить

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сегодня в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева подвела итоги трехдневного голосования.
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