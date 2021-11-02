Оболтус или одиночка: определяем характер человека по среднему пальцу

Особенности среднего пальца расскажут о качествах человека, которые он может тщательно скрывать По мнению хиромантов, длина, ширина и положение среднего пальца, который специалисты называют пальцем Сатурна, может многое рассказать о человеке.
Особенности среднего пальца расскажут о качествах человека, которые он может тщательно скрывать По мнению хиромантов, длина, ширина и положение среднего пальца, который специалисты называют пальцем Сатурна, может многое рассказать о человеке.
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