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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Рыбин: «Ларионов – адепт НХЛ, он готовит СКА по образцу команд оттуда. Впечатления неоднозначные»

Максим Рыбин оценил выступления СКА в новом FONBET Чемпионате КХЛ. «СКА оставляет неоднозначное впечатление.

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