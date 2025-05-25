Пленный из ВСУ рассказал, что Сырского в войсках называют мясником

В рядах украинской армии главнокомандующего Александра Сырского называют «мясником». Об этом рассказал Евгений Бодейко, разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ, который был взят в плен в Херсонской области.
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