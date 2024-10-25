В Челябинской области выросло число фальшивых купюр

Челябинск, Октябрь 25 (Новый День, Виктор Елисеев) –В банковской сфере Южного Урала изъяли почти сто фальшивок Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ по Челябинской области, за девять месяцев в банковском секторе Южного Урала обнаружены 93 поддельные банкноты Банка России.