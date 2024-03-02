Зара в Салехарде ответила на вопросы молодёжи

Заслуженная артистка России, трёхкратная обладательница музыкальной премии «Золотой граммофон» и почётного звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира», общественный деятель Зарифа Мгоян стала гостем культурной встречи в арт-резиденции «Полярис» в Салехарде.
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