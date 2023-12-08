Генпрокурор Краснов поручил проверить производителей куриных яиц и их розничных продавцов

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам проверить производителей куриных яиц и их розничных продавцов, если их средняя розничная цена выросла больше, чем на 40%, сообщило ведомство в Telegram.
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