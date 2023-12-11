Назван город, который ВСУ сдадут при отступлении

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Запорожьем. Эксперт назвал еще один город, который ВСУ сдадут при отступлении По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, ВСУ начали строительство оборонных укреплений на севере Украины.