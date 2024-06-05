В Иванове полицейские зарегистрировали очередную кражу денег с банковского счёта

В дежурную часть отдела МВД России по Советскому району города Иваново поступило заявление от 47-летней жительницы областного центра, которая рассказала о том, что она стала жертвой дистанционных мошенников.
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