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Новичок Китон Уоглер забросил победный для «Клипперс» мяч в клатче игры с «Голден Стэйт»

Защитник Китон Уоглер, выбранный «Клипперс» под 5-м номером на драфте-2026, стал главным героем близкой концовки предсезонного матча против « Голден Стэйт ».

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