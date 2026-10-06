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Царьград

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Политолог Топорнин предсказал мировое соперничество США и Китая к 2030

Политолог Топорнин предсказал мировое соперничество США и Китая к 2030

Политолог Николай Топорнин считает, что к 2030 году мир определит противостояние США и Китая. Возможны сближение США с Европой и политические изменения, влияющие на глобальный порядок, включая выборы в США, Франции и Германии.

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