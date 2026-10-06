Политолог Топорнин предсказал мировое соперничество США и Китая к 2030

Политолог Николай Топорнин считает, что к 2030 году мир определит противостояние США и Китая. Возможны сближение США с Европой и политические изменения, влияющие на глобальный порядок, включая выборы в США, Франции и Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев и Вашингтон ...
- Профессор Фельдма...
- Катасонов подвёл ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым