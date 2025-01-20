«Альтернатива для Германии» на страже интересов США Представление об AfD, как о партии «русофилов» глубоко ошибочно На днях Илон Маск на своём канале в принадлежащей ему соцсети Х объявил о начале кампании «Make Europe Great Again».
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