Немцы заявили о необходимости поделить Россию

Немецкая газета Welt выпустила материал, посвященный российским территориям в Арктике. Издание обратило внимание на то, что у разных стран растет интерес к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата.
Немецкая газета Welt выпустила материал, посвященный российским территориям в Арктике. Издание обратило внимание на то, что у разных стран растет интерес к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата.
Свежие комментарии