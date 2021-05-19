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Немцы заявили о необходимости поделить Россию

Немцы заявили о необходимости поделить Россию

Немецкая газета Welt выпустила материал, посвященный российским территориям в Арктике. Издание обратило внимание на то, что у разных стран растет интерес к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата.

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