«За мной стоят большие люди, а на вас мне тьфу...»: оскорбившего патриотов Дмитрия Губерниева требуют признать иноагентом

Оборзевшее от безнаказанности быдловатое хамло! Почему ему так легко сходит с рук его запредельное хамство???

Владимир Алтайцев

Потому что за ним стоят такие же мрази, как он, но во власти.Где бы был этот подонок лет 50 назад, надеюсь всем понятно.