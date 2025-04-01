ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«За мной стоят большие люди, а на вас мне тьфу...»: оскорбившего патриотов Дмитрия Губерниева требуют признать иноагентом

«За мной стоят большие люди, а на вас мне тьфу...»: оскорбившего патриотов Дмитрия Губерниева требуют признать иноагентом

Интересная жизнь с Vera Star Нахождение Дмитрия Губерниева на посту одного из главных телекомментаторов страны давно вызывает множество вопросов не только у поклонников спорта, но и у большинства россиян, далеких от спортивных баталий.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Подумаешь! Ну, одним ГОВНОМ в России стало больше! Переживём!!
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5 час.
Татьянка Яцук
Оборзевшее от безнаказанности быдловатое хамло! Почему ему так легко сходит с рук его запредельное хамство???
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5 час.
Владимир Алтайцев
Потому  что  за  ним стоят такие  же мрази, как он, но во власти.Где  бы  был  этот подонок  лет  50 назад, надеюсь  всем  понятно.
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2 час.
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