«За мной стоят большие люди, а на вас мне тьфу...»: оскорбившего патриотов Дмитрия Губерниева требуют признать иноагентом

Интересная жизнь с Vera Star Нахождение Дмитрия Губерниева на посту одного из главных телекомментаторов страны давно вызывает множество вопросов не только у поклонников спорта, но и у большинства россиян, далеких от спортивных баталий.
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