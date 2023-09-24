Американский полковник рассказал об участии США в ударах по России

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Если разведывательные самолёты США, летающие вблизи границ РФ, "осуществляют наводку украинских ракет на цели внутри России, то почему бы их начать наконец то сбивать, или так и продолжим глубокомысленно "репу чесать" после очередного обстрела российской территории. Вон американский полковник своими откровениями прямо таки напрашивается...