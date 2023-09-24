США как минимум предоставляет ВСУ информацию с разведывательных самолетов, которые летают вблизи границ РФ.
Американский полковник рассказал об участии США в ударах по России
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Tania Еременко
Однозначно - сбивать самолёты разведчики врагов России!!!
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7 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Если разведывательные самолёты США, летающие вблизи границ РФ, "осуществляют наводку украинских ракет на цели внутри России, то почему бы их начать наконец то сбивать, или так и продолжим глубокомысленно "репу чесать" после очередного обстрела российской территории. Вон американский полковник своими откровениями прямо таки напрашивается...
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6 час.
Yvan
Государства, предоставляющие разведывательные данные врагу, считаются участниками конфликта на стороне врага, а их технические средства разведки подлежат уничтожению независимо от места их обнаружения, в том числе в "нейтральных водах". По-моему так.
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4 час.
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