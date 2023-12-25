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Как появилось выражение «А кто за тебя это будет делать? Пушкин?»

Как появилось выражение «А кто за тебя это будет делать? Пушкин?»

У жителя России вопрос «А это кто за тебя делать будет? Пушкин?» не вызывает ни малейшего удивления. Все считают нормальным то, что великий русский поэт «стоит на подстраховке» и готов выполнить львиную долю не самой приятной работы.

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