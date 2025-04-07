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Царьград

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Трамп готов к сделке с Китаем: условия на миллиарды долларов обсуждаются

Трамп готов к сделке с Китаем: условия на миллиарды долларов обсуждаются

Президент США Дональд Трамп намерен заключить соглашение с Китаем при условии, что будет устранён торговый дефицит.

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