В Steam появилась страница игры про Черепашек-ниндзя, которая никогда не выход...

В Steam появилась страница игры про Черепашек-ниндзя, которая никогда не выходила на ПКВ сервисе Steam появилась страница обновлённой версии Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants — битемапа, выпущенного в 2017 году эксклюзивно для аркадных автоматов.