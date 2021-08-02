Академик Тотолян заявил, что у некоторых людей наблюдается невосприимчивость к COVID-19

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с журналистами объяснил, по какой причине некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу нового типа.
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