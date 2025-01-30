В развитие Большеболдинского округа вложат более 2,6 млрд рублей за три года

БОЛЬШОЕ БОЛДИНО, 30 января, ФедералПресс. На преображение Большеболдинского муниципального округа по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в ближайшие три года будет направлено более 2,6 млрд рублей.
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