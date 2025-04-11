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Царьград

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Токийская биржа в шоке: Nikkei обрушился на 5,51% вслед за США

Токийская биржа в шоке: Nikkei обрушился на 5,51% вслед за США

Торги на Токийской фондовой бирже открылись снижением индекса Nikkei на 5,51%, отразив падение на рынках США.

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