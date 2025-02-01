В IIHF оценили влияние президента США Трампа на возвращение российского хоккея

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс поделился размышлениями на тему того, сможет ли новый президент США Дональд Трамп повлиять на возвращение России на международные соревнования.
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