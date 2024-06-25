Топурия следующий бой проведет с Холлоуэем

Илия Топурия проведет защиту титула в полулегком весе в бою с Максом Холлоуэем. Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия проведет следующий поединок в октябре, сообщает известный обозреватель и инсайдер Ариэль Хельвани.
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