Витамин С в высоких дозах при простуде: врач Лопатин дал ответ, чем опасен этот способ

Простуда — незваный гость, который заставляет нас чувствовать себя разбитыми и подавленными. Среди множества бабушкиных рецептов и аптечных средств прием витамина С, или аскорбиновой кислоты, занимает особое место.
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