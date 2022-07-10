Аргументы недели

98 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Вот эт правильно!!...)))Госдума рассмотри...
  • mullonen
    Брехня. Кто-то утку пустил, другой подхватил. А потом хором заявят, что все обстрелы этой техникой от ВС РФ.ФАН: армии ЛДНР п...
  • Марина Петрова
    Подумать только, во что может превратиться обыкновенный человек, не хватающий звезд с неба, простой актеришка с непри...Зеленский встрети...

В честь Дня московского транспорта на станции метро «Новослободская» показали фрагмент из «Лебединого озера»

В честь Дня московского транспорта на станции метро «Новослободская» показали фрагмент из «Лебединого озера»

В честь Дня московского транспорта на станции метро «Новослободская» в ночь с 9 на 10 июля выступили артисты Русского классического балета с фрагментом из «Лебединого озера».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх