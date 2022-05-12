Майк Салливан: «Малкин – талант поколения, он действительно способный парень»

Майк Салливан считает Евгения Малкина талантом поколения. Главный тренер «Питтсбурга» оценил игру форварда в матче плей-офф с «Рейнджерс» (3:5, 3-2 в серии).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх