Полицией Томска задержан мигрант, который изменил персональные данные и незаконно пересёк границу РФ

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области выявили на территории региона гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который в 2023 году за нарушение режима пребывания был административно выдворен за пределы нашей страны и не мог вернуться в нашу страну в течение пяти лет.