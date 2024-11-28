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Мода и Шоу-бизнес

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Долги, бездетность, скандал из-за СВО: где сейчас певица Zivert

Super сообщил, что певица Zivert накопила долг за коммунальные услуги. Что об этом известно, что артистка говорила о нежелании заводить детей, в какой скандал она попала из-за СВО? Что известно о долгах Zivert Как выяснил Super, Zivert задолжала 40 тысяч за коммунальные услуги.

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