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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Если не коммунисты, то кто?

Если не коммунисты, то кто?

Представьте, что Ленин в 1917 году не смог захватить власть в России. Допустим, шёл Ильич уже в 1917 году в немецкое посольство, но встретил по дороге мудрого старца, имел с ним долгую беседу, а потом сжёг «Капитал» в камине и ушёл замаливать свои грехи в монастырь.

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