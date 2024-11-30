Если не коммунисты, то кто?

Представьте, что Ленин в 1917 году не смог захватить власть в России. Допустим, шёл Ильич уже в 1917 году в немецкое посольство, но встретил по дороге мудрого старца, имел с ним долгую беседу, а потом сжёг «Капитал» в камине и ушёл замаливать свои грехи в монастырь.