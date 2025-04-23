Психолог Покусаева: нарушения сна и аппетита у ребенка – повод встревожиться

В Подмосковье врачи спасли школьницу, которая заснула на несколько дней из-за сильного стресса – это состояние называется гиперсомния и встречается нередко, отметила детский и семейный психолог Олеся Покусаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии