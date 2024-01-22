Почему закрылось кафе «Домино» в ТЦ «Юнона»?

Владельцы популярного кафе в Смоленске решили изменить вектор и стиль заведения - источник Вместо кафе «Домино» в торговом центре «Юнона в Смоленске откроется закусочная с упором на блюда грузинской кухни.
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