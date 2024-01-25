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Аэропорт в Сочи ночью был закрыт, рейсы ушли в Минводы: что называют причиной

Аэропорт в Сочи ночью был закрыт, рейсы ушли в Минводы: что называют причиной

Как сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, эта мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

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