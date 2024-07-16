Телеканал «Звезда»: мошенники могут получить доступ к данным, используя оформленную на третье лицо SIM-карту

Заместитель директора Института высокотехнологичного права специальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что мошенники могут получить доступ к личным данным человека, используя оформленную на третье лицо SIM-карту.