Телеканал «Звезда»: мошенники могут получить доступ к данным, используя оформленную на третье лицо SIM-карту

Заместитель директора Института высокотехнологичного права специальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что мошенники могут получить доступ к личным данным человека, используя оформленную на третье лицо SIM-карту.
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