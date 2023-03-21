Инфореактор

1 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дуброва
    👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍Жена Дмитрия Наза...
  • вячеслав вагин ковешников
    если они артисты и такие занятые , то с хрена тявкают про то , в чем не разбираются ? Тявкать этим скоморохам  никаки...Жена Дмитрия Наза...
  • Nina Pudikova
    Жалко, что не показали скульптуру!.....Французский скуль...

Главный синоптик Петербурга предупредил о резком похолодании в конце марта

Главный синоптик Петербурга предупредил о резком похолодании в конце марта

Холодный воздух с севера придет в Санкт-Петербург в конце марта, заявил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов в Telegram-канале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх