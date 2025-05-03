❗️Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая, — Зеленский ▪️Зеленский отверг предложение Путина о 3-дневном перемирии на 9 мая.
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❗️Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая, — Зеленский ▪️Зеленский отверг предложение Путина о 3-дневном перемирии на 9 мая.
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